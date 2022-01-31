

«Национальное движение» сегодня представит стратегию партии

31.01.2022 10:35





Фракция «Национальное движения», сегодня представит единую стратегию и план действий.



По заявлению одной из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, эта стратегия содержит в себе решения как в связи с парламентской, так и партийной работой.



«Мы определились, и это будет очень активный сезон, когда должны решиться принципиальные вопросы. Во-первых, это касается свободы, состояния здоровья Михаила Сакашвили и бесчеловечного унижающего достоинство обращения с ним со стороны государства. Это очень важно. Также это акции, предполагающие то, что мы должны активизироваться на всех фронтах, и эта активность должна выражаться не только в конкретной политической деятельности, а и в работе широким спектром с нашим избирателями и людьми. Это должна быть работа на всех полях. Наши представители в регионах очень активны», - заявила Деканоидзе.



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