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«Национальное движение» сегодня представит стратегию партии


31.01.2022   10:35


Фракция «Национальное движения», сегодня представит единую стратегию и план действий.

По заявлению одной из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, эта стратегия содержит в себе решения как в связи с парламентской, так и партийной работой.

«Мы определились, и это будет очень активный сезон, когда должны решиться принципиальные вопросы. Во-первых, это касается свободы, состояния здоровья Михаила Сакашвили и бесчеловечного унижающего достоинство обращения с ним со стороны государства. Это очень важно. Также это акции, предполагающие то, что мы должны активизироваться на всех фронтах, и эта активность должна выражаться не только в конкретной политической деятельности, а и в работе широким спектром с нашим избирателями и людьми. Это должна быть работа на всех полях. Наши представители в регионах очень активны», - заявила Деканоидзе.

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