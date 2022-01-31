|
|
|
«Национальное движение» сегодня представит стратегию партии
31.01.2022 10:35
Фракция «Национальное движения», сегодня представит единую стратегию и план действий.
По заявлению одной из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, эта стратегия содержит в себе решения как в связи с парламентской, так и партийной работой.
«Мы определились, и это будет очень активный сезон, когда должны решиться принципиальные вопросы. Во-первых, это касается свободы, состояния здоровья Михаила Сакашвили и бесчеловечного унижающего достоинство обращения с ним со стороны государства. Это очень важно. Также это акции, предполагающие то, что мы должны активизироваться на всех фронтах, и эта активность должна выражаться не только в конкретной политической деятельности, а и в работе широким спектром с нашим избирателями и людьми. Это должна быть работа на всех полях. Наши представители в регионах очень активны», - заявила Деканоидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна