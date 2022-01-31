

Проект резолюции по Украине сегодня будет представлен бюро парламента Грузии

31.01.2022 10:42





Подготовленный в связи с Украиной проект резолюции для инициирования сегодня будет представлен на заседании бюро парламента Грузии.



Документ будет представлен парламенту от имени «Грузинской мечты» и его к этому времени не подписывает ни одна парламентская группа, кроме правящей команды.



Название проекта резолюции - «О возможной военной эскалации в Украине». Его содержание следующее:



«Парламент Грузии – основываясь на Конституцию Грузии, законодательство и международные договора;



приветствует признание и утверждение принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;



привержен общепризнанным нормам международного порядка и международного сообщества, основанным на принципах международного права, в том числе принципам нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства;



выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу миру и безопасности не только Украины, но и региональной;



заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и любые попытки ограничить это право военно-политическими инструментами категорически неприемлемы;



считает, что недопущение войны в Украине должно быть главной заботой международного содружества;



Выражает солидарность дружественному украинскому народу, которому любой возможной военной эскалацией может быть нанесен тяжелый ущерб.



С учетом всего вышеотмеченного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в недопущение войны в Украине».



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