|
|
|
Проект резолюции по Украине сегодня будет представлен бюро парламента Грузии
31.01.2022 10:42
Подготовленный в связи с Украиной проект резолюции для инициирования сегодня будет представлен на заседании бюро парламента Грузии.
Документ будет представлен парламенту от имени «Грузинской мечты» и его к этому времени не подписывает ни одна парламентская группа, кроме правящей команды.
Название проекта резолюции - «О возможной военной эскалации в Украине». Его содержание следующее:
«Парламент Грузии – основываясь на Конституцию Грузии, законодательство и международные договора;
приветствует признание и утверждение принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;
привержен общепризнанным нормам международного порядка и международного сообщества, основанным на принципах международного права, в том числе принципам нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства;
выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу миру и безопасности не только Украины, но и региональной;
заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и любые попытки ограничить это право военно-политическими инструментами категорически неприемлемы;
считает, что недопущение войны в Украине должно быть главной заботой международного содружества;
Выражает солидарность дружественному украинскому народу, которому любой возможной военной эскалацией может быть нанесен тяжелый ущерб.
С учетом всего вышеотмеченного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в недопущение войны в Украине».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна