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В зале заседаний мэрии Батуми имет место потасовка
31.01.2022 12:49
В зале заседаний мэрии Батуми происходит физическое противостояние. Правоохранители пытаются силой вывести членов «Национального движения» из зала заседаний.
По заявлению представителей оппозиции, они зашли в зал заседаний потому, что у них есть вопросы к мэру Батуми Арчилу Чиковани по поводу заключения Службы аудита и ведущихся в городе незаконных строительств. По их же словам, мэр Батуми «прячется, не встречается с ними, и у него нет ответов на вопросы».
В настоящее время потасовка продолжается. Часть оппозиции пытается остаться в зале заседаний и не повинуется призывам правоохранителей.
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