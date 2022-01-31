

В зале заседаний мэрии Батуми имет место потасовка

31.01.2022 12:49





В зале заседаний мэрии Батуми происходит физическое противостояние. Правоохранители пытаются силой вывести членов «Национального движения» из зала заседаний.



По заявлению представителей оппозиции, они зашли в зал заседаний потому, что у них есть вопросы к мэру Батуми Арчилу Чиковани по поводу заключения Службы аудита и ведущихся в городе незаконных строительств. По их же словам, мэр Батуми «прячется, не встречается с ними, и у него нет ответов на вопросы».



В настоящее время потасовка продолжается. Часть оппозиции пытается остаться в зале заседаний и не повинуется призывам правоохранителей.



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