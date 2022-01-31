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«Национальное движение» прекращает парламентский бойкот
31.01.2022 12:51
«Национальное движение» прерывает парламентский бойкот. Об этом на брифинге заявила член партии Хатия Деканоидзе.
«Не только во фракции, но и внутри партии шла острая дискуссия со всеми группами, которые годами боролись за изменение сложившейся ситуации. На встрече в субботу мы решили, что фракция «Единое национальное движение — Сила в единстве» примет участие в весенней сессии парламента и прекратит бойкот», — сказала Хатия Деканоидзе.
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