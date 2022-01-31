

На заседании правительства было рассмотрено 9 вопросов

31.01.2022 13:48





В администрации правительства состоялось заседание правительства, которое провел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Кабинет министров рассмотрел девять вопросов, предусмотренных повесткой дня.



В целях укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии правительство работает над закупкой дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов JAVELIN. Как известно, в 2021 году Госдеп США принял решение о продаже Грузии ракет JAVELIN дополнительно на сумму 30 миллионов долларов.



С учетом приоритетов Минобороны, было принято решение о закупке системы JAVELIN общей стоимостью 26 млн 246 тыс. 866 долларов США при финансировании за счет средств, выделенных в рамках соглашения между правительствами Грузии и США, а также из госбюджета Грузии.



На сегодняшнем заседании правительство также обсудило внесение изменений в закон Грузии «О лекарствах и фармацевтической деятельности», согласно которому, для ввоза фармацевтического продукта в Грузию импортеры будут обязаны представить документ стандарта GMP (надлежащая производственная практика).

Целью изменения является обеспечение равных условий для производителей фармацевтической продукции, оптовых дистрибьюторов и импортеров.



Правительство обратится к парламенту рассмотреть законопроект в ускоренном порядке.





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