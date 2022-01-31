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Необходимости в развертывании полевых госпиталей нет - министр


31.01.2022   14:09


По заявлению министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, несмотря на рост случаев заражения штаммом «омикрон», на сегодняшний день необходимости в развертывании полевых госпиталей в стране нет. Об этом Азарашвили заявил по завершении заседания правительства.

Как отметил министр, мобилизовано 8 тысяч коек, из которых заняты лишь 5 тысяч.

Вместе с тем, по его же информации, для управления процессом министерство планирует добавить инлайн-клиники.

«Что касается полевых госпиталей, по положению на сегодняшний день и прогнозам, такой необходимости нет, исходя из того, что мобилизовано 8 тысяч коек, а заняты – 5 тысяч. У нас пока еще есть ресурсы для того, чтобы справляться с потоками госпитализированных в случае их увеличения», - заявил Азарашвили.

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