

Необходимости в развертывании полевых госпиталей нет - министр

31.01.2022 14:09





По заявлению министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, несмотря на рост случаев заражения штаммом «омикрон», на сегодняшний день необходимости в развертывании полевых госпиталей в стране нет. Об этом Азарашвили заявил по завершении заседания правительства.



Как отметил министр, мобилизовано 8 тысяч коек, из которых заняты лишь 5 тысяч.



Вместе с тем, по его же информации, для управления процессом министерство планирует добавить инлайн-клиники.



«Что касается полевых госпиталей, по положению на сегодняшний день и прогнозам, такой необходимости нет, исходя из того, что мобилизовано 8 тысяч коек, а заняты – 5 тысяч. У нас пока еще есть ресурсы для того, чтобы справляться с потоками госпитализированных в случае их увеличения», - заявил Азарашвили.



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