

ЕНД инициирует следственную комиссию по изучения бесчеловечного обращения с Саакашвили

31.01.2022 14:12





«Единое национальное движение» намерено зарегистрировать в парламенте временную следственную комиссию, которая изучит факты возможного насильственного, бесчеловечного и унижающего обращения с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



Как заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе, комиссия будет зарегистрирована сегодня же. По ее словам, они потребуют обеспечения явки Михаила Саакашвили на заседания комиссии и его опроса.



«Одним из основных направлений нашей парламентской деятельности, разумеется, будет публичное уличение режима в том, как он обращался с Михаилом Саакашвили, используя репрессивные инструменты, т.е. то, как неоднократно обращались с ним режим и государственные институты. Именно для этого, вы знаете, мы собираемся зарегистрировать комиссию», - заявила Деканоидзе



По ее словам, кроме вопроса комиссии, фракция «Национальное движение» возвращается в парламент с собственной повесткой дня.



«Какими будут наши непосредственные обязанности, деятельность? Это будет наша собственная стратегия для того, чтобы на всех этапах, на всех фронтах, не только в парламенте и сакребуло (муниципальных собраниях), а и на улице, в том числе посредством острого весеннего протеста, бороться за безопасность и честь, социальное и экономическое достоинство нашего населения, и обсуждать не только общие политические и элитарные вопросы, а то, что у людей каждый день очень тяжелое положение», - заявляет Хатия Деканоидзе.



Вместе с тем, по словам Хатии Деканоидзе, они поддержат и будут активно работать с коллегами в формате антикоррупционной комиссии, которая должна изучить непотизм и коррупцию.



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