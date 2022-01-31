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Карл Харцель: Происходящие события – это очень важный момент для Украины, Грузии и Европы.
31.01.2022 17:08
Важны не только принципиальная позиция и повторение поддержки, а и выражение готовности к действию, - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
По его словам, происходящие события – это очень важный момент для Украины, Грузии и Европы.
«Вы знаете, что сейчас очень важный момент для Украины, Грузии и всего региона – решающий момент для Европы, Евросоюза. В этой обстановке очень важны не только принципиальная позиция и повторение поддержки, а и выражение готовности к действию. Вы видели очень значительный посыл со стороны ЕС, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к очень тяжелым последствиям, и на нее будет очень жесткий ответ. Это весьма четкий посыл и ЕС продолжит работу вместе с другими стратегическими партнерами с целью деэскалации ситуации», - отметил посол.
По его словам, в Грузии как власти, так и отдельные лица выразили солидарность с Украиной и это очень важно.
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