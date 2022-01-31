

Накопия: Неврологические проблемы третьего президента Грузии по-прежнему не решены

31.01.2022 17:11





По заявлению председателя политсовета «Единого национального движения» Коби Накобия, у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили острая анемия. Об этом Накопия сообщил журналистам после того, как проведал Михаила Саакашвили в Руставском пенитенциарном учреждении №12.



Как отмечает Накопия, неврологические проблемы третьего президента Грузии по-прежнему не решены.



«У него реально отмечается очень острая анемия, а также тахикардия. Те неврологические проблемы, которые у него были после голодовки, по сей день не решены. И на фоне всего этого, к нему не допускают ни личного врача, ни иностранных врачей, которые готовы приехать к нему. До сих пор нет согласия на допуск врачей к Михаилу Саакашвили. Хочу вам сказать, что полная ответственность за здоровье Михаила Саакашвили возлагается на Иванишвили и власть «Грузинской мечты». Пусть они не пребывают в иллюзиях, что все это так просто пройдет.



Что касается Страсбургского суда, этот процесс идет. А то, что сейчас происходит в отношении него, это продолжение бесчеловечного обращения и пыток, поскольку человек действительно нуждается в надлежащем лечении и в том, чтобы к нему допустили личного врача и пригласили других врачей для улучшения состояния его здоровья», - заявляет Накопия.



Между тем, по его словам, Саакашвили держится бодро и оптимистично.



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