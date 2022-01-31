|
|
|
Давитулиани: Резолюция служит недопущению войны в Украине
31.01.2022 17:38
То, что не Бангладеш замышляет войну в Украине, это и так понятно, - так откликается член большинства парламента Грузии Бека Давитулиани в беседе с журналистами на критику оппозиции в связи с тем, что в проекте резолюции в поддержку Украины не упоминается Российская Федерация.
По словам Давитулиани, резолюция служит недопущению войны в Украине, и в ней выражается поддержка мира в Украине.
«Парламент Грузии – это первый парламент во всем мире, который принимает резолюцию в поддержку Украины. Что касается вписывания-невписывания слова Россия в резолюцию, думается, и так понятно, что не Бангладеш замышляет войну в Украине. У меня создается впечатление, что определенные политические силы сожалеют о том, что этот конфликт не здесь, и думают, что агрессивное выражение собственной позиции в этом конфликте является подтверждением патриотизма. Но я так не думаю», - заявил Давитулиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна