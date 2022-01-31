

Давитулиани: Резолюция служит недопущению войны в Украине

31.01.2022 17:38





То, что не Бангладеш замышляет войну в Украине, это и так понятно, - так откликается член большинства парламента Грузии Бека Давитулиани в беседе с журналистами на критику оппозиции в связи с тем, что в проекте резолюции в поддержку Украины не упоминается Российская Федерация.



По словам Давитулиани, резолюция служит недопущению войны в Украине, и в ней выражается поддержка мира в Украине.



«Парламент Грузии – это первый парламент во всем мире, который принимает резолюцию в поддержку Украины. Что касается вписывания-невписывания слова Россия в резолюцию, думается, и так понятно, что не Бангладеш замышляет войну в Украине. У меня создается впечатление, что определенные политические силы сожалеют о том, что этот конфликт не здесь, и думают, что агрессивное выражение собственной позиции в этом конфликте является подтверждением патриотизма. Но я так не думаю», - заявил Давитулиани.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





