

У Минюста Грузии прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили

31.01.2022 17:48





У здания Министерства юстиции в Тбилиси проходит акция с требованием допущения к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили личного врача.



По словам участников митинга состояние здоровья находящегося в заключении политика по-прежнему требует проявления бдительности, а потому необходимо, чтобы его проверил лечащий врач Николоз Кипшидзе.



«Мы дали Министерству юстиции разумный срок для того, чтобы они обратили внимание на Михаила Саакашвили, пустили к нему лечащего врача, а общественность была осведомлена о состоянии здоровья г-на президента. Однако по сей день у нас нет ответа», — заявил телеканалу Formula один из организаторов протеста.



Согласно распространенной информации, акция переместится к Руставской тюрьме, а затем двинется в сторону третьей локации, которая пока не раскрывается.



Напомним, 3 января Михаил Саакашвили выдвинул два требования — возможность восстановления коммуникации и допущение к нему независимого консилиума врачей.



Срок действия ультиматума экс-президента истекает сегодня, 31 января.







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