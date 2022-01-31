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У Минюста Грузии прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили
31.01.2022 17:48
У здания Министерства юстиции в Тбилиси проходит акция с требованием допущения к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили личного врача.
По словам участников митинга состояние здоровья находящегося в заключении политика по-прежнему требует проявления бдительности, а потому необходимо, чтобы его проверил лечащий врач Николоз Кипшидзе.
«Мы дали Министерству юстиции разумный срок для того, чтобы они обратили внимание на Михаила Саакашвили, пустили к нему лечащего врача, а общественность была осведомлена о состоянии здоровья г-на президента. Однако по сей день у нас нет ответа», — заявил телеканалу Formula один из организаторов протеста.
Согласно распространенной информации, акция переместится к Руставской тюрьме, а затем двинется в сторону третьей локации, которая пока не раскрывается.
Напомним, 3 января Михаил Саакашвили выдвинул два требования — возможность восстановления коммуникации и допущение к нему независимого консилиума врачей.
Срок действия ультиматума экс-президента истекает сегодня, 31 января.
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