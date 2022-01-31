

Карл Харцель: ЕС внимательно следит за состоянием здоровья Саакашвили,

31.01.2022 18:45





По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, ЕС внимательно следит за состоянием здоровья Саакашвили, защитой фундаментальных прав заключенного и надлежащим ведением правового процесса по текущим делам.



По его словам, важно учитывать рекомендации медицинских экспертов относительно состояния здоровья Михаила Саакашвили.



«Как известно, с самого начала я сформулировал позицию Евросоюза в три этапа. Во-первых, это здоровье и благополучие Саакашвили, во-вторых, защита его фундаментальных прав как заключенного и, наконец, надлежащий правовой процесс по текущим делам. Мы фокусируемся на этом и внимательно наблюдаем.



Что касается состояния его здоровья, то мне известно, что несколько дней назад под эгидой Народного защитника был проведен визит медицинских экспертов, есть и другие визиты. Для нас важно, фундаментально, чтобы были учтены советы медицинского эксперта относительно состояния его здоровья и надлежащего лечения», — заявил Карл Харцель.













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