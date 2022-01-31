|
|
|
Харцель: Для нас важно, чтобы были учтены советы медэксперта относительно состояния здоровья Саакашвили и надлежащего лечения
31.01.2022 19:46
По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, ЕС внимательно следит за состоянием здоровья Саакашвили, защитой фундаментальных прав заключенного и надлежащим ведением правового процесса по текущим делам.
По его словам, важно учитывать рекомендации медицинских экспертов относительно состояния здоровья Михаила Саакашвили.
«Как известно, с самого начала я сформулировал позицию Евросоюза в три этапа. Во-первых, это здоровье и благополучие Саакашвили, во-вторых, защита его фундаментальных прав как заключенного и, наконец, надлежащий правовой процесс по текущим делам. Мы фокусируемся на этом и внимательно наблюдаем.
Что касается состояния его здоровья, то мне известно, что несколько дней назад под эгидой Народного защитника был проведен визит медицинских экспертов, есть и другие визиты. Для нас важно, фундаментально, чтобы были учтены советы медицинского эксперта относительно состояния его здоровья и надлежащего лечения», — заявил Карл Харцель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна