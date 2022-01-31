

EUAA: За месяц 1 680 граждан Грузии подали заявку на убежище в странах ЕС

31.01.2022 20:30





В 2021 году число соискателей убежища в странах Евросоюза достигло рекордных показателей со времен миграционного кризиса 2016 года.



По данным Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EU Agency for Asylum, EUAA), в ноябре 2021 года в страны Евросоюз+ (Норвегия, Швейцария) поступило около 71 тысяч заявок на убежище, что на 9% больше октябрьских показателей и почти схоже с показателями сентября, которые в свою очередь были соразмерны показателям 2016 года, во время миграционного кризиса. Примечательно, что сентябрьский пик был связан с эвакуацией из Афганистана, при захвате власти Талибаном.



Больше всего заявок на убежище поступило от граждан Афганистана, на втором месте расположилась Сирия, на третьем — Ирак.



В десятке стран, граждане которые чаще всех подавали заявку на убежище, попала и Грузия (1680 заявок). Всего было удовлетворено 3% заявок от граждан Грузии.



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