

Гудков о депортации из Грузии: пограничники продемонстрировали знание моей биографии

31.01.2022 20:32





Российский оппозиционер Дмитрий Гудков, которого ранее сегодняшним днем не впустили в Грузию, написал в соцсети, что пограничники, принявшие решение о его депортации, знали кто он такой.



Бывший депутат Госдумы подчеркнул: сотрудники погранслужбы «меня не только узнали, но и продемонстрировали знание моей биографии».



«Ну а грустно вдвойне — всегда мечтал побывать в Тбилиси, где у меня много друзей… Не говорю уже о потерянных деньгах — гостиница, авиабилеты для меня и нескольких человек из моей команды, которых в отличие от меня впустили…



Приношу извинения коллегам, политикам, журналистам и дипломатам за неожиданный срыв наших встреч. Постараюсь все же получить официальный ответ о причинах моей депортации. К сожалению, сотрудники погранслужбы (которые меня не только узнали, но и продемонстрировали знание моей биографии) мне эти причины не сообщили, сославшись на решение начальства», — написал Гудков по возвращении в Киев.



Напомним, Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.



Напомним также, в августе в Грузию не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда отмечала, что это может быть связано с нежеланием Тбилиси раздражать Кремль.



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