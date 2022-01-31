

Церцвадзе: Грузия одной из первых получит таблетированные медикаменты против коронавируса

31.01.2022 21:15





Грузия одной из первых получит таблетированные медикаменты, которые, вероятно, произведут революцию и положат конец пандемии вместе с вакцинацией, — об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



«У нас есть новейшие медикаменты. В Америке назвали новые показания к медикаментам, тому же самому «Ремедисивиру». Мы давно лоббируем этот медикамент и показываем уникальные результаты. При использовании у пациентов, находящихся дома, он будет выдаваться бесплатно, но требует логистики. США объявили эти результаты неделю назад. Он снижает обострение и смертность на 87%.



Таблетированные препараты, вероятно, произведут революцию и положат конец пандемии вместе с вакцинацией. Грузия будет одной из первых стран, которые получат эти медикаменты, контракт уже подписан. Весь мир в очереди. Когда у нас будет эта таблетированная формула и плюс «Ремедисивир», который у нас есть и сейчас, есть большая надежда, что и резко сократятся как тяжелые случаи, так и смертность», — заявил Церцвадзе.





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