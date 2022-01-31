

«Грузинская мечта» инициировала в поддержку Украины резолюцию без упоминания страны-агрессора

31.01.2022 21:32





На заседании бюро парламента «Грузинская мечта» инициировала резолюцию в поддержку Украины. Представители оппозиции считают, что в этой резолюции Российская Федерация должна быть определена как агрессор для того, чтобы текст резолюции приобрел смысл.



Вместе с тем, как отметила лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, оппозиция не будет инициировать альтернативную резолюцию, поскольку для них принципиально важно, чтобы у резолюции в поддержку дружественной страны была всеобщая поддержка.



«Жаль, что представленный текст, думаю, не отражает позицию ни наших граждан, ни нашей страны. В этом тексте не хватает упоминания о России, как об агрессоре. Об этом говорится и в письме Верховной Рады Украины и в заявлении Блинкена, что Россия напрямую угрожает евроатлантическим устремлениям как Грузии, так и Украины. Это агрессия, возобновленная или повторная, и если есть возможность текст следует изменить так, чтобы это была позиция Грузии, всего парламента, чтобы мы вышли за пределы партийных интересов, идеологии, партийного прошлого и видения, и сумели сделать так, чтобы эта резолюция была совместной. Над этим мы будем работать на комитетских слушаниях, и у нас будут конкретные предложения. И мы приняли решение, что не будет регистрировать альтернативную резолюцию, потому что для нас принципиально важно, чтобы это была резолюция, выражающая совместную поддержку нашего стратегического партнера», - заявила Хатуна Самнидзе.



Вместе с тем, как отметил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, в призыве Украины однозначно и неоднократно подчеркивается необходимость жесткого осуждения действий Российской Федерации.



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