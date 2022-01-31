

Мэр Рустави недовольна объединением оппозиции в сакребуло

31.01.2022 21:54





Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» и партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» официально оформили коалицию в Рустави, считает мэр города Нино Лацабидзе.



Выступая сегодня на брифинге, Лацабидзе прокомментировала избрание члена партии «За Грузию» Нодара Шерозия председателем сакребуло (городской совет Рустави.



Кандидатуру Шерозия, помимо трех членов партии Гахария, поддержали 15 депутатов от ЕНД. Представители правящей партии «Грузинская мечта» не участвовали в голосовании – им все равно не хватило бы голосов, так как они не получили на выборах большинство в сакребуло Рустави.



«Формально эти две партии, а реально субъекты, ставящие одним политическим организмом, единогласно избрав председателя сакребуло. Это еще одно яркое доказательство того, что эти две партии действуют синхронно и у них одна политическая цель», — заявила Лацабидзе.



Лацабидзе подчеркнула, что жители Рустави избрали ее на состоявшихся в ноябре выборах для того, «чтобы город стал более здоровым, комфортным и развитым».



Мэр отметила, что запланировано много проектов, «которые будут способствовать развитию Рустави и сделают повседневную жизнь руставцев лучше».



Лацабидзе считает, что если сакребуло не утвердит запланированные мэрией проекты, это будет означать, что оппозицию «не беспокоит судьба города», а только «узкопартийные интересы и постоянный политический саботаж».



Сакребуло Рустави в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция.



Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у «Грузинской мечты» 16 мест, и столько же у «Единого национального движения». Еще три мандата досталось партии Гахария.



Ранее представили партии экс-премьера возглавили сакребуло в районах Чхороцку и Цаленджиха.



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