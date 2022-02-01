

На Совбезе ООН России четко объяснили важность выполнения Устава ООН

01.02.2022 00:20





Открытое заседание Совета Безопасности ООН по военному наращиванию РФ вокруг Украины имело целью получить четкое объяснение от россиян относительно их действий, дестабилизирующих ситуацию, однако они не дали никаких конкретных ответов.



Об этом заявила в понедельник по результатам встречи Совбеза в Нью-Йорке постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает корреспондент Укринформа.



«Мы созвали эту встречу, чтобы дать возможность российской стороне объяснить их действия. Мы мало чего услышали, они не предоставили нам ответы, на которые мы надеялись», - отметила глава американской миссии при ООН.



В то же время, по ее словам, заседание Совбеза в понедельник однозначно подтвердило, что подавляющее большинство стран – даже воздержавшиеся во время голосования по повестке дня – четко выступили за важность выполнения Устава ООН. И прежде всего это касается нерушимости существующих границ.



«Итак, я думаю, мы сегодня достигли цели, Россия услышала четкую и единую позицию подавляющего большинства Совета», - подчеркнула представительница США.



Она также выразила надежду, что РФ все же продолжит путь дипломатии, «чтобы Украина могла чувствовать себя комфортно и безопасно в своих границах».



В понедельник в Нью-Йорке состоялось открытое заседание Совета Безопасности ООН по военному напряжению ситуации вокруг границ Украины. Инициатором встречи выступили Соединенные Штаты после консультаций с Украиной и партнерами Совета Безопасности ООН.



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