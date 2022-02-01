

Любая интервенция является нарушением международного права – руководство ООН

01.02.2022 00:21





В ООН убеждены, что не должно быть никакой военной интервенции, и дипломатия должна одержать верх. Об этом сказала заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросам российской агрессии, сообщает Укринформ.



«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также заявлял, что любая интервенция одной страны в другую является нарушением международного права и Устава ООН. Мы все должны не допустить конфронтации и создать благоприятные условия для дипломатического пути урегулирования кризиса», - отметила она.



По словам Дикарло, Генеральный секретарь поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта, но глубоко обеспокоен тем, что «даже несмотря на эти усилия имеет место эскалация и концентрация войск в сердце Европы».



Дикарло напомнила, что более 100 тысяч военнослужащих и военной техники РФ находятся вблизи украинской границы. Российские военные и техника также направлены в Беларусь накануне крупных военных учений в феврале вблизи Украины, Польши и государств Балтии. По ее словам, члены НАТО планируют направить военных в восточноевропейские страны Альянса.



«Имеет место страх и ожидание того, что может произойти военная конфронтация. Генсек четко заявил, что не может быть альтернатив для дипломатии и диалога», - подчеркнула Дикарло.



Она отметила, что ООН поддерживает суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Важно, чтобы международное сообщество активизировало свою поддержку усилий Нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений, одобренных резолюцией Совета Безопасности, добавила заместитель Генерального секретаря. «Мы приветствуем ожидаемую встречу четверки в Берлине. Это признак того, что дипломатия может сработать», – сказала чиновник.



Дикарло уточнила, что должен быть обеспечен доступ для гуманитарной помощи на территории, не контролируемые правительством. «Настойчиво призываю все государства-члены сделать вклад в план гуманитарного реагирования», - сказала она, добавив, что миссия мониторинга прав человека продолжает регистрировать жертвы среди гражданского населения в зоне конфликта.



Она напомнила, что 14 тысяч человек погибли с 2014 года, и конфликт далек от урегулирования. «Любая эскалация нанесет еще больший удар по архитектуре, которую мы выстраиваем в течение 75 лет. Генсек призывает все заинтересованные стороны принять меры по деэскалации напряженности и стать на путь дипломатии», - отметила Дикарло.



В понедельник Совет Безопасности ООН собрался на срочное заседание для обсуждения российской угрозы для международного мира и порядка. Запрос на проведение заседания после консультаций с Украиной и партнерами Совбеза подали Соединенные Штаты.



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