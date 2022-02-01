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Белый Дом готовит санкции против окружения Путина
01.02.2022 10:26
США подготовили список лиц из окружения президента РФ, против которых могут быть введены экономические санкции в случае потенциальной российской агрессии против Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Выявленные нами лица близки к Кремлю или его окружению и играют роль в принятии государственных решений или причастны к деструктивным действиям России.
Многие из этих людей особенно уязвимы из-за их глубоких финансовых связей с Западом. Следовательно, санкции, связанные с западными финансовыми системами, нанесут им ущерб.
Добавлю, что это часть наших усилий навредить России со всех сторон», — заявила Псаки.
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