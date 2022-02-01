

В Тбилиси задействованы единая система общественного транспорта и новые пассажирские тарифы

01.02.2022 10:48





С сегодняшнего дня в столице будут задействованы единая система общественного транспорта и новые пассажирские тарифы.



Как сообщил журналистам глава Агентства транспорта и урбанистического развития мэрии Тбилиси Виктор Цилосани, по данным на сегодняшний день, 75% проданных карт приходятся на одномесячные, трехмесячные, шестимесячные и годовые абонементы.



«С 1 февраля в столице внедряется новая система оплаты проезда в общественном транспорте, поэтому граждане смогут покупать проездные карточки на разный срок. Карта на 1 месяц стоит 40 лари, на 3 месяца - 100 лари, на 6 месяцев - 150 лари, на 1 год - 250 лари. Согласно сегодняшним данным, 75% проданных карточек приходится на одномесячные, трехмесячные, шестимесячные и годовые карточки. Мы думаем, что у нас будет реальный показатель продаж примерно в середине марта.



Что касается существующих карт (Метромани), то они остаются действительными в случае одноразовой оплаты, а существующий на них баланс сохранится.



Также при одноразовой оплате граждане смогут пользоваться банковскими картами. Кроме того, остаются в силе все льготные карточки, они сохранятся для 16 групп людей, которые пользовались льготами», - сообщил Цилосани.



Для справки, с 1 февраля карточка для проезда в общественном транспорте в течение 90 минут будет стоить 1 лари, 1-дневная карта - 3 лари, 1-недельная - 20 лари, 1-месячная - 40 лари, 3-месячная - 100 лари, на 6 месяцев - 150 лари, а карты на 1 год будут стоить 250 лари. Граждане смогут использовать новые карточки при проезде в метро, ​​автобусе, на канатной дороге и синем микроавтобусе.



По данным мэрии, карта «Метроман» не упраздняется и по-прежнему остается средством одноразовой оплаты проезда, параллельно с пассажирскими абонементами.



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