

27 российских дипломатов покинули США

01.02.2022 12:07





Вашингтон покинули 27 российских дипломатов, сообщает BBC. Данное решение вызвано условием США о том, что российские дипломаты могут оставаться в стране не более трех лет.



В сентябре 2021 года США передали РФ список из 55 лиц, которые в 2022 должны были поэтапно покинуть страну.



27 дипломатов уехали до 30 января, еще 28 вернутся на родину 30 июля. По заявлению посла РФ в США Анатолия Антонова, сейчас в посольстве остаются 184 сотрудников.



Что касается посольства США в России, по сообщению посла Джона Салливана, в ведомстве работают 120 человек.



По распоряжению президента Путина от 21 апреля прошлого года, «недружественным странам» запретили нанимать на работу в посольство российских граждан.



По информации посольства США, за 5 лет число сотрудников посольства снизилось в десять раз.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





