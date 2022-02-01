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27 российских дипломатов покинули США
01.02.2022 12:07
Вашингтон покинули 27 российских дипломатов, сообщает BBC. Данное решение вызвано условием США о том, что российские дипломаты могут оставаться в стране не более трех лет.
В сентябре 2021 года США передали РФ список из 55 лиц, которые в 2022 должны были поэтапно покинуть страну.
27 дипломатов уехали до 30 января, еще 28 вернутся на родину 30 июля. По заявлению посла РФ в США Анатолия Антонова, сейчас в посольстве остаются 184 сотрудников.
Что касается посольства США в России, по сообщению посла Джона Салливана, в ведомстве работают 120 человек.
По распоряжению президента Путина от 21 апреля прошлого года, «недружественным странам» запретили нанимать на работу в посольство российских граждан.
По информации посольства США, за 5 лет число сотрудников посольства снизилось в десять раз.
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