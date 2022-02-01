

США эвакуируют семьи американских госслужащих из Беларуси

01.02.2022 12:29





Государственный департамент США отдал распоряжение об эвакуации членов семей американских госслужащих из Беларуси. В ведомстве решение объяснили непредсказуемостью ситуации в регионе.



«Не путешествуйте в Беларусь из-за угрозы произвольного применения законов, риска задержания, а также необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите поездки из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд.



31 января 2022 года Государственный департамент распорядился о вывозе членов семей американских госслужащих», — сказано в сообщении.



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