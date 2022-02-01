

Авторы отзывают проект резолюции в поддержку Украины, подготовленный безфракционными депутатами

01.02.2022 12:40





Комитет парламента по иностранным делам должен был обсудить проект резолюции парламента Грузии о текущих событиях в Украине, подготовленный безфракционными депутатами парламента, однако на заседании его авторы приняли решение отозвать свой проект и призвали правящую партию принять одну, многопартийную резолюцию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.



Как сообщил депутат Михаил Даушвили, процедура отзыва проекта резолюции начнется сегодня.



«То, что сегодня происходит в связи с Украиной, — это беспрецедентный геополитический кризис по потенциальным масштабам боевых действий со времен Второй мировой войны, который напрямую угрожает не только Украине, но и всему Черноморскому региону и безопасности Европы. Следовательно, поддержка Грузией Украины, друга и стратегического союзника, сегодня имеет решающее значение не только для Украины, но и для национальной безопасности, суверенитета, независимости и демократического развития Грузии, поскольку Россия угрожает не только Украине, но и Грузии.



Россия требует от Запада гарантий, что Украина и Грузия не станут членами Североатлантического союза, а это значит, что в действительности Россия без нас принимает решение в связи с тем, чтобы стать частью западной семьи — что неприемлемо и недопустимо. При этом она наносит прямой удар по нашему суверенитету и независимости. Именно поэтому нынешняя угроза — это не только вызов для Украины, но и вызов для Грузии, который нуждается в адекватном ответе. Мы понимаем, что нет ни политической готовности, ни ресурсов говорить о военно-технической поддержке Украины, но необходимо, чтобы Грузия выразила полноценную политическую поддержку на благо украинского народа.



Поддержка Украины — это вопрос вне партийности, и нам нецелесообразно обсуждать сегодня в парламенте два проекта резолюции. Поэтому мы проводим процедуру отзыва нашей резолюции и надеемся, что «Грузинская мечта» наберется смелости назвать оккупанта оккупантом и окажет Украине соответствующую политическую поддержку», — заявил Михаил Даушвили.



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