

Карл Харцель: При реформировании Службы государственного инспектора важна защита наследия

01.02.2022 13:14





Я не выражаю какой-то формулы того, что нужно делать, но я думаю, важно обеспечить защиту наследия, — об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, который встретился с Государственным инспектором Лондой Толорая.



«Я рад принять участие в сегодняшнем мероприятии, посвященном роли и работе Службы государственного инспектора. Я уже ранее выражал серьезную обеспокоенность процессом, происходившим в парламенте в преддверии Нового года; Как мы видели, это было поспешным, чтобы процесс не был достаточно инклюзивным с точки зрения вовлечения всех заинтересованных сторон и не обеспечивал адекватных гарантий бесперебойного функционирования этой службы. Я был бы не против провести дискуссию на основе извлеченных уроков и того, как обеспечить, чтобы эта служба развивалась в правильном направлении в будущем. «Однако это упущенная возможность для всех быть на борту, чтобы обеспечить адекватную поддержку для этого», — заявил Карл Харцель.



По словам Харцеля, Евросоюз заинтересован в работе этой службы.



«Реально это было одним из условий либерализации визового режима между ЕС и Грузией, и мы также достаточно много инвестировали в этот институт и его предшественника — Офис по защите данных, с точки зрения наращивания экспертизы и потенциала. Это важный институт, потому что он касается обеспечением контроля и баланса, как части демократического ландшафта, и поэтому мы надеемся, что высказанные опасения теперь будут учтены и отражены по мере продвижения процесса.



Я не выражаю никакой формулы того, что необходимо сделать, но я считаю важным обеспечить защиту наследия, непрерывное функционирование как с точки зрения слежки и контроля правоохранительных органов, так и защиты данных, а также с точки зрения защиты данных, как часть этого, чтобы каждый мог положиться на эти функции должным образом, чтобы функционировать в будущем», — заявил Карл Харцель.



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