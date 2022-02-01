

Парламентский комитет поддержал резолюцию «Мечты» по Украине



СОВА 01.02.2022 13:14



Комитет по иностранным делам парламента Грузии не учел желание значительной части парламентской оппозиции упомянуть Российскую Федерацию в резолюции в поддержку Украины. 1 февраля на заседании комитета, которое длилось более двух часов, был принят проект документа, представленный «Грузинской мечтой».



Представители основных оппозиционных партий были готовы поддержать текст резолюции даже в том случае, если ни одно их требование кроме упоминания России, не будет учтено.



«Главная цель нашей резолюции – обеспечить региональный мир и безопасность и снизить напряженность. Снижение напряженности происходит не столько исходя из Грузии, сколько исходя из интересов Украины, к чему нас постоянно призывают президент и официальные лица Украины. Такова была основная задача, задача поспособствовать максимальной деэскалации напряженности в регионе. Документ в первую очередь отражает интересы Украины, но отражает и интересы Грузии.



Соответственно, этот текст взвешен, он направлен на поддержку суверенитета Украины, и его дух понятен всем. Следовательно, на наш взгляд, внесение каких-либо политических корректировок — это скорее предлог и повод не поддерживать резолюцию и сделать ее предметом внутриполитических манипуляций», — заявил один из лидеров «Грузинской мечты» Георгий Хелашвили.



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