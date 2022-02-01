

Партия Георгий Гахария отзывает из парламента проект резолюции в поддержку Украины

01.02.2022 13:49





Депутаты от партии «За Грузию» отзывают проект резолюции, инициированный в связи с Украиной.



Как заявил на заседании комитета по иностранным делам депутат Михаил Даушвили, сегодня же начнется процедура отзыва проекта резолюции.



«Сегодняшняя угроза – это не только вызов Украины, но и вызов Грузии, который требует адекватного ответа. Мы понимаем, что сегодня нет ни политического ресурса и нет политической готовности говорить о военно-технической поддержке Украины, однако необходимо, чтобы Грузия выразила полноценную политическую поддержку на благо украинского народа. Поэтому мы еще в декабре прошлого года инициировали соответствующую резолюцию, направленную на его поддержку, против угроз, исходящих от Российской Федерации. Жаль, что "Мечта" предложила нам проект своей резолюции, где не осмелилась назвать своими именами агрессора и оккупанта. Этим действием правящая партия наносит ущерб и государственным интересам нашей страны, так как Россия угрожает и Грузии. Поддержка Украины является надпартийным вопросом и нецелесообразно обсуждать сегодня в парламенте два проекта резолюции. Исходя из этого, мы проводим процедуру отзыва в части нашей резолюции и надеемся, что «Мечте» хватит смелости назвать оккупанта оккупантом и оказать Украине соответствующую политическую поддержку», - заявил Даушвили.



Для справки, проект резолюции, подготовленный членами партии «За Грузию», был зарегистрирован в парламенте 21 декабря. Данная резолюция подтверждает, что Грузия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и осуждает действия Российской Федерации, направленные против украинского народа и создающие прямую и непосредственную угрозу суверенитету Украины и широкой безопасности черноморского региона.



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