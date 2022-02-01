

Суд над экс-мэром Тбилиси: Угулава обвинен в избиении чемпиона мира по дзюдо

01.02.2022 13:57





В Тбилисском городском суде сегодня началось слушание по делу бывшего мэра Тбилиси, оппозиционного политика Гиги Угулава.



Он обвиняется в том, что во время инцидента в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту избил чемпиона мира по дзюдо Бадри Гавашелишвили.



Вместе с Угулава обвинение предъявлено другу спортсмена – Давиду Паркадзе, которого обвиняют в избиении сопровождающего Угулава другого оппозиционного политика Георгия Габашвили.



Конфликт произошел в зоне паспортного контроля. Угулава и Габашвили собирались улететь в Ларнаку. По их словам, двое неизвестных парней напали на них и устроили разборку. В итоге их поездка сорвалась.



В случае подтверждения вины Угулава и Паркадзе грозят штраф, либо общественно полезный труд сроком от 120 до 180 часов, или домашний арест от шести месяцев до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.



Сам Угулава считает обвинение политическим и абсурдным.



«Я уже готов поверить в то, что избил дзюдоиста… Это дело является политическим и правовым абсурдом и хорошо показывает цинизм этого режима. Так как на нас – на меня и Гоку Габашвили, напали в самом охраняемом месте, а в итоге меня обвинили в избиении. Если прокуратура утверждает, и то же самое говорит суд и Гавашелишвили, то в итоге и мне придется поверить, что я избил дзюдоиста. А что мне еще остается делать?!», — сказал Угулава.



Угулава принимает участие в судебном процессе. На слушании сегодня планируется допросить четырех свидетелей стороны обвинения, среди которых сотрудники пограничного патруля и следователь.





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