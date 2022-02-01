

Российская общественность против войны с Украиной

01.02.2022 14:06





30 января на сайте "Эха Москвы" был опубликован документ под названием "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве". Параллельно с этим в интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Инициаторами документа выступили известные российские ученые, правозащитники, музыканты и актеры.



Авторы документа с досадой отмечают, что ни общественность России, ни граждан России в целом, никто не о чём не спрашивает. Российское правительство даже не утруждает себя спросить у народа как он относится к войне с Украиной, а подконтрольные Кремлю телевидения преднамеренно разжигают ненависть и агрессию в отношении этой братской страны. Авторы предельно ясно излагают своё мнение по поводу происходящего: «Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей».



В заявлении открыто говорится о недопустимых действиях путинского режима, стремительно толкающего страну к войне с православным, братским народом, который фактически держит в заложниках весь народ России: "граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты". Авторы утверждают, что в правящей элите уже окончательно сформировалась "партия войны", которая настойчиво проталкивает безумную идею не только войны с Украиной, но и "священной войны с Западом", что в реальности может обернуться катастрофой для самой России: "России не нужна война с Украиной и Западом, а возможная война не только не соответствует интересам России, но и несёт в себе угрозу самому ее существованию". Абсолютно верно, ибо в Библии говорится: «… все, взявшие меч, мечом погибнут".



Авторы текста не ограничиваются лишь заявлением и изложением своей точки зрения, а полны решимости перейти на активные действия: «Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну».



Авторы заявления без всякой боязни идут против правящего режима и бросают ему прямой вызов, что вызывает откровенное восхищение: "Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти".



Опубликованный документ может быт немного запоздалый, но имеет огромное значение для политической жизни России. После его появления мы можем надееться, что в России наконец-то сформируется настоящее гражданское общество, как подобает цивилизованной и демократической стране, которое будет играть ключевую роль в развитии нашей страны, сможет противостоять безумным действиям режима и заставит власть вернуть страну на путь демократического развития. Сегодня первые признаки такого общества появились, это факт, и есть надежда, что оно стремительно сформируется в такую силу, которую не одолеть ни какому режиму, тогда у России появится шанс выжить и занять своё исторически законное место в рядах демократического мирового сообщества.





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