|
|
|
В Грузии упразднены зеленые паспорта
01.02.2022 14:07
По решению Межведомственного координационного совета в Грузии упразднены т.н. зеленые паспорта. Решение было принято с учетом быстрых темпов распространения омикрон-штамма и слабого течения болезни.
«Учитывая быстрое распространение омикрона и слабое протекание болезни, а также с учетом мировой практики, Совет принял решение об отмене требования о необходимости зеленого паспорта. Однако все системы учета остаются в силе, и те, кому нужен зеленый паспорт для выезда за границу все равно смогут им воспользоваться», — сказал представитель Совета Георгий Гибрадзе.
Напомним, зеленые паспорта были запущены в Грузии 1 декабря.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна