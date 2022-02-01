

В Грузии упразднены зеленые паспорта

01.02.2022 14:07





По решению Межведомственного координационного совета в Грузии упразднены т.н. зеленые паспорта. Решение было принято с учетом быстрых темпов распространения омикрон-штамма и слабого течения болезни.



«Учитывая быстрое распространение омикрона и слабое протекание болезни, а также с учетом мировой практики, Совет принял решение об отмене требования о необходимости зеленого паспорта. Однако все системы учета остаются в силе, и те, кому нужен зеленый паспорт для выезда за границу все равно смогут им воспользоваться», — сказал представитель Совета Георгий Гибрадзе.



Напомним, зеленые паспорта были запущены в Грузии 1 декабря.



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