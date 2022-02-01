

Экс-глава МИД Грузии: Россия требовала от Януковича не поддерживать резолюцию ООН по грузинским беженцам

01.02.2022 14:26





Бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что однажды Россия обратилась к Украине с требованием не поддерживать резолюцию ООН по грузинским беженцам.



Вашадзе вспомнил звонок министра иностранных дел Украины в 2010 году во время парламентских дебатов в поддержку Украины. По его словам, представленный текст резолюции — «это не то, что в сложившейся ситуации, должен издавать парламент Грузии».



«В 2010 году, когда к власти пришел Янукович, 10 июля мне позвонил мой друг, который был тогда министром иностранных дел, и сказал, что в 12 требованиях (Севастопольское, Балаклавское, экономическое и т.д.) было и требование России требование прекратить поддерживать вашу резолюцию в ООН. Прекратили. Но моей просьбой было воздержаться, вообще не приходить на голосование. Чем все закончилось вы знаете, Украна не участвовала в этих символических действиях», — заявил Вашадзе.



Политик предложил парламенту обсудить текст резолюции в поддержку Украины в закрытом формате. По словам Григола Вашадзе, каким бы слабым ни был текст, он не будет голосовать против резолюции, но и не поддержит ее нынешний проект. Предположительно он вообще не примет участия в голосовании.



Ежегодно с 2008 года Грузия представляет в ООН резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев. Резолюция осуждает насильственные демографические изменения в оккупированных регионах Грузии, подтверждает право беженцев на достойное и безопасное возвращение в свои дома, независимо от этнической принадлежности, и подчеркивает необходимость уважения и защиты их имущественных прав. В то же время в резолюции подчеркивается настоятельная необходимость беспрепятственного осуществления гуманитарной деятельности в регионах Абхазии и Цхинвали.



Украина, поддержавшая инициированную Грузией резолюцию в 2008 и 2009 годах, не участвовала в голосовании 2010 года. Эта тенденция сохранялась в 2011, 2012, 2013 годах, а в 2014 году Украина возобновила поддержку резолюции.



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