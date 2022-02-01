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Посол США: упразднение должности госинспектора ослабило демократию в Грузии
01.02.2022 14:32
По словам посла США в Грузии Келли Дэгнан, упразднение должности государственного инспектора ослабило демократию в стране.
«Демократия зависит от беспристрастных, независимых институтов, таких как Служба государственного инспектора, Аппарат Народного защитника, профессиональные журналисты и гражданское общество. Она требует мужества и высокого профессионализма. Мы обязательно продолжим работать над повышением уровня демократии в Грузии.
Увольнение государственного инспектора и его заместителей нанесло ущерб народу Грузии. Это был акт, ослабивший демократическую систему в стране», — заявила Келли Дэгнан во время встречи с Лондой Толорая.
Дипломат обратилась к парламенту с просьбой не торопиться с новыми назначениями и найти действительно профессиональных сотрудников, которые возглавят два ведомства, созданные на базе Службы государственного инспектора.
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