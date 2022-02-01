

Министр здравоохранения Грузии встретился с послом США

01.02.2022 14:45





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан. По информации Минздрава, стороны обсудили совместные проекты. Основное внимание было уделено вопросам пандемии и процессу иммунизации против COVID-19. Министр проинформировал дипломата о новом этапе кампании по вакцинации сельских жителей.



«Во время встречи с послом мы обсудили ход пандемии COVID-19, а также поддержку и роль США в процессе управления. На встрече также обсуждались запланированные министерством проекты», — заявил Зураб Азарашвили.



На встрече стороны также обсудили текущие и планируемые изменения с точки зрения повышения доступности лекарственных средств. Рассмотрели проблемы вынужденных переселенцев. Также обсуждалась текущая ситуация в стране с точки зрения условий труда.



«Мне очень приятно, что я встретилась с министром здравоохранения Зурабом Азарашвили и его новым заместителем. Мы обсуждали разные вопросы, в том числе, конечно, COVID-19, а также другие важные темы, которыми занимается министерство. США с Грузией связывают 30-летние, тесные отношения. Мы занимались вопросами общественного здравоохранения. Мы работаем над элиминацией гепатита С, а также над программами иммунизации, укреплением сервисов здравоохранения матери и ребенка.



На встрече с министром мы обсудили вопросы, связанные с пандемией. Как известно, уровень инфицирования сегодня очень высок, именно поэтому необходимо еще раз подчеркнуть важность вакцинации, особенно важно делать бустер-дозы. Мировой опыт показывает, что вакцина безопасна, эффективна и может спасать жизни. У министерства есть очень хорошие программы по облегчению процесса иммунизации, которые обеспечат доступ к вакцине для населения», — заявила посол США Келли Дегнан.



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