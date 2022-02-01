

Гамкрелидзе: Более 80% населения Грузии имеет иммунный слой

01.02.2022 15:36





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, более 80% населенияв стране имеют иммунный слой. Об этом он заявил после заседания Координационного совета, отвечая на вопрос «ИнтерпрессНьюс».



«Мы не дошли до последней точки, но примерное моделирование, которое у нас есть, на сегодня это выше 80%, но с последней цифрой не хочу ошибиться.



Подтверждаю, что иммунный слой выше 80%», — отмечет Гамкрелидзе.



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