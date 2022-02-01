

Келли Дегнан: С увольнением Госинспектора и его заместителей теряются опытные и профессиональные люди

01.02.2022 16:31





Увольнение госинспектора и ее заместителей это потеря, так как при этом теряются опытные и профессиональные люди. На мой взгляд, это была ненужная потеря, которая только ослабила систему, - об этом посол США в Грузии Келли Дегнан заявила в связи с упразднением Службы госинспектора.



Она также призвала парламент использовать время, чтобы выбрать действительно опытных и профессиональных людей на должности руководителей двух служб, созданных вместо Службы государственного инспектора, которые смогут обеспечить баланс и надзорную функцию, что важно для развивающейся демократии в Грузии.



Келли Дегнан поблагодарила Лонду Толорая, ее заместителей и всю команду Службы госинспектора за их работу и проявленный профессионализм.



«Хорошо функционирующая демократия должна работать так, чтобы защищать право граждан на неприкосновенность личной информации. Именно поэтому служба госинспектора критически важна. Посольство США гордится своим партнерством со Службой инспектора и поддержкой, которую оно оказывало этой службе», - заявила посол.



По ее словам, демократия зависит от независимых и беспристрастных служб, таких как Служба инспектора, офис Народного защитника, профессиональные журналисты и гражданское общество.



«Увольнение государственного инспектора и его заместителей это потеря, так как при этом теряются опытные и профессиональные люди. На мой взгляд, это была ненужная потеря, которая лишь ослабила систему. Мы можем только призвать парламент использовать время и найти действительно квалифицированных и опытных профессионалов на позиции глав двух создающихся агентств. Мы с большим интересом продолжим наблюдать за этим процессом, чтобы убедиться, что новые службы смогут соблюдать баланс и надзорную роль, что очень важно для развивающейся демократии Грузии», - заявила Келли Дегнан.



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