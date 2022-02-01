

Гамкрелидзе призвал бизнес продолжить использование «зеленых паспортов»

01.02.2022 16:42





Глава Национального центра по контролю заболеваний (NCDC), Амиран Гамкрелидзе, не стал сообщать общественности, поддерживает или нет отмену «зеленых паспортов», но призвал целый ряд учреждений все же использовать этот механизм.



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Он отметил, что «сегодня зеленый паспорт уже не играет серьезную роль», но добавил, что у его ведомства была «своя позиция» по этому вопросу. Гамкрелидзе подчеркнул, что решения в Координационном совете принимаются на основе консенсуса.



Он также не стал отвечать на вопрос журналистов, кто конкретно выступил с идеей отмены «зеленых паспортов».



Гамкрелидзе подчеркнул, что вакцинация остается главным оружием в борьбе с пандемией.





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