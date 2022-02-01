

Берая: 2022 год начался с высокой активности и будет достаточно насыщенным в сотрудничестве НАТО-Грузия

01.02.2022 16:56





Первый официальный визит председателя парламента в НАТО подчеркивает важность евроатлантической интеграции в парламентской повестке дня и ее особый приоритет, — об этом на пленарном заседании парламента заявил председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая.



По его словам, визит также имел большое значение в контексте резкого ухудшения обстановки безопасности в регионе и текущих переговоров между Россией и НАТО по вопросам европейской безопасности.



Как отметил Ираклий Берая, по заявлению союзников, политика открытых дверей НАТО и решение саммита в Бухаресте в 2008 году не будут и не могут быть пересмотрены.



По его словам, 2022 год начался с высокой активности и будет достаточно насыщенным в сотрудничестве НАТО-Грузия.



«Запланирован ряд визитов на высшем уровне в Тбилиси и Брюссель, ряд заседаний комиссии НАТО-Грузия, в Грузии пройдут учения НАТО-Грузия, военных корабли Альянса войдут в территориальные воды и порты Грузии. Главным событием года станет саммит НАТО 2022 года в Мадриде, где будет утверждена новая Стратегическая концепция Альянса, в разработке которой активно участвует Грузия», — заявил председатель комитета.



По его словам, у грузинской стороны есть большие надежды на то, что в новой стратегической концепции Альянса будут адекватно отражены прогресс Грузии, политика открытых дверей НАТО, решение Бухарестского саммита 2008 года и шаги по его имплементации.



«Интеграция в НАТО — это не только главнейший приоритет нашей безопасности и внешней политики, но и цивилизационный и ценностный выбор нашего народа», — заявил Ираклий Берая.



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