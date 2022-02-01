

Гамкрелидзе: Никто не может войти в Центр по контролю заболеваний без «зеленого паспорта»

01.02.2022 16:56





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, несмотря на отмену в Грузии обязанности запрашивать «зеленый паспорт», без него граждане не могут попасть в Национальный центр по контролю заболеваний.



По словам Амирана Гамкрелидзе, ряду предприятий рекомендовано запрашивать «зеленый паспорт» и отметил, что решать им. При этом Гамкрелидзе надеется, что бизнес-сектор продолжит требовать «зеленый паспорт».



По его словам, свою позицию по этому вопросу он изложил на заседании Межведомственного координационного совета и отметил, что не будет публично говорить о внутренних дискуссиях.



«Зеленый паспорт» был и остается лишь одним из сегментов стимулирования вакцинации. Для этого существует множество других методов и инструментов. Работают финансовые поощрения, коммуникационные кампании и, самое главное, самосознание. Никто не будет делать прививки, если я буду стоять с кнутом и заставлять вакцинироваться. Мы должны верить, что нам нужно вакцинироваться. Есть много доказательств того, что вакцинация защищает от осложнений и смертности», — заявил Гамкрелидзе.



Напомним, в Грузии отменяется обязанность запрашивать «зеленый паспорт».



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