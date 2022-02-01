

Григол Вашадзе: Для меня абсолютно неприемлем этот нескончаемый бойкот

01.02.2022 17:06





Для меня абсолютно неприемлем этот нескончаемый бойкот, вход- выход, снова вход — ты или в парламенте, или нет, человек не может быть наполовину беременным, — так откликнулся оппозиционный депутат Григол Вашадзе на прекращение парламентского бойкота «Национальным движением».



В то же время Вашадзе заявляет, что поддержит создание следственной комиссии, связанной с Михаилом Саакашвили.



«Когда ты включен в политическую борьбу и просишь у избирателей голоса, эти голоса затем нужно реализовать, и вы помните, что я сделал в 2020 году. Работа в парламенте — это как беременность или деньги: либо есть, либо нет. В парламенте должен быть слышен голос всех членов оппозиции, все должны действовать вместе, чтобы преодолеть этот кризис, который уже как минимум 6 лет бушует в Грузии в политике наряду с социальным экономическим кризисом», — сказал Вашадзе.











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