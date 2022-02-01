

Деканоидзе: Еще раз предлагаем согласовать текст резолюции и так вынести на голосование

01.02.2022 17:36





Председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе предлагает правящей команде согласовать текст резолюции и вынести на голосование только совместный текст.



Как заявила Деканоидзе на пленарном заседании парламента, когда речь идет о достоинстве и безопасности Грузии, важно, чтобы парламент принял совместный текст резолюции.



«Думаю, нет смысла задавать вопрос, почему вы не записали агрессию России и почему был изменен согласованный документ. Потому что, несмотря на то, что такова позиция большинства, многим представителям «Грузинской мечты» этот текст резолюции, видно, не нравится. Я хотела бы обратиться к большинству публично - согласуем этот текст, поработаем над этим текстом еще некоторое время и примем совместный текст резолюции. Этот текст резолюции останется текстом резолюции, принятой только одной партией. Спустя годы никто не вспомнит о «Грузинской мечте» и будет запечатлена только эта резолюция. Поэтому я считаю, что когда мы говорим о достоинстве и безопасности Грузии, важно, чтобы от нас исходил совместный текст. Несмотря на оскорбительные заявления, несмотря на серьезные различия, мы все же предлагаем еще раз согласовать текст резолюции и так вынести его на голосование», - сказала Хатия Деканоидзе.



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