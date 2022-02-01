

Келли Дэгнан: с портом Анаклия Грузия смогла бы предложить региону больше

01.02.2022 17:44





По словам посла США в Тбилиси Келли Дэгнан, тот факт, что проект глубоководного порта Анаклия был втянут в политические и экономические разногласия, не позволил Грузии предложить больше региону. Об этом дипломат заявила в ходе своего выступления на конференции Центра исследований экономической политики (EPRC).



«После Поти я посетила Анаклию и была крайне огорчена. Если бы проект был осуществлен, уже в этом году в порт заходили бы корабли и он должен был быть открыт. Я думаю, что это упущенная возможность. Мы видим, что регион становится все более открытым. Карабахский конфликт предоставил региону возможность совместной работы. Мы видим, что может предложить Грузия таким важным проектом, как Анаклия, который, надеюсь, однажды заработает вместе с Поти и Батуми. Грузия действительно могла предложить региону больше. Сегодня у страны есть планы, но только на бумаге. Если в Грузию зайдут инвесторы, они должны видеть, что власти на 100% поддерживают этот проект», — сказала дипломат.



По словам посла, для того, чтобы страна стала хабом, соединяющим Восток с Западом, необходимы стратегические планы и привлечение инвесторов.



«К сожалению, из-за того, что Анаклия втянута в политические и экономические трудности, Грузия отстает в том, что она может предложить региональной сети», — добавила Дэгнан.



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