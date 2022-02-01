

Хелашвили: Мы считаем резолюцию по Украине ясной и понятной

01.02.2022 18:06





«Мы думаем, что это четкая и понятная резолюция», — заявил на пленарном заседании парламента первый заместитель председателя комитета по внешним связям Георгий Хелашвили, представляя проект резолюции «О возможной военной эскалации» в Украине.



«Наша главная задача сегодня, как видно из резолюции — снизить напряженность, чтобы как-нибудь избежать катастрофы. Для вас эта разница может быть незначительной, но это очень важная разница между резолюциями 2014 года и нынешней резолюцией», — сказал Георгий Хелашвили.



Вместе с тем, по словам Хелашвили, резолюции, принятые в связи с Украиной в 2014 году в ответ на продолжающуюся аннексию Крыма, которые уже в сентябре касались обострения военной ситуации, были поддержаны «Грузинской мечтой», а не «Национальным движением».



Напомним, партия «Грузинская мечта» представила свою версию резолюции парламента Грузии «О возможной военной эскалации в Украине».



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