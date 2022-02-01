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Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины
01.02.2022 19:46
Парламент Грузии проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. Резолюция была принята 74 голосами «за», никто не проголосовал против. Регистрацию прошли 107 депутатов.
Текст резолюции парламента Грузии «О возможной военной эскалации в Украине», которая была принята сегодня в парламенте, представила партия «Грузинская мечта».
В тексте отмечается, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.
«Парламент Грузии опирается на Конституцию Грузии, законодательство и международные договоры;
приветствует признание и установление принципов мира и сотрудничества в международных отношениях;
привержен принципам международного права, основанных на международном порядке и общепризнанных норм международного сообщества, в том числе принципов нерушимости границ, территориальной целостности и суверенитета государства;
выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности;
заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства, и что любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы;
считает, что предотвращение войны в Украине должно быть главной заботой международного содружества;
выражает солидарность с дружественным украинским народом, который может серьезно пострадать от любой возможной военной эскалации.
Ввиду всего вышеизложенного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине», — говорится в тексте резолюции.
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