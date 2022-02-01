

Член ЕНД: «Назначение спикером парламента человека, который открыто проявил насилие в отношении женщин — опасный посыл»

01.02.2022 20:46





Член «Единого национального движения» Тина Бокучава, обратилась к Шалве Папуашвили заявив, что испытывает сожаление в связи с тем, что спикером Парламента Грузии назначен человек, «который может открыто проявлять насилие в отношении женщин».



Бокучава упомянула о том, что произошло в парламенте 18 июля 2021 года, когда мужчины-депутаты от «Грузинской Мечты» применили физическую силу против оппозиционных женщин-депутатов и с применением силы удалили их из-за заседаний.



«Прежде всего, поскольку это первая возможность выступить на вашем заседании, господин Шалва, я должна сказать, что, на мой взгляд, очень прискорбно и очень опасно, когда правящая команда решает назначить человека, который может открыто оскорблять женщин и затем оправдывать это насилие. Я думаю, что это очень опасный посыл в стране, где насилие в отношении женщин является серьезной проблемой, и оно еще раз отражает ваши ценности и принципы. Не только лично вашей, господин Шалва, но и вашей политической команды», — сказала Бокучава.



Папучашвили не ответил на слова Бокучава. Но представитель большинства Анри Оханашвили высказал свое мнение по этому замечанию отметив, что действия Папуашвили были адекватными.





Что произошло



18 июля 2021 года в Парламенте Грузии должны были заслушать выступление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, но слушание не состоялось. В этот день оппозиционные депутаты и представители СМИ пришли с фотографиями и плакатами покойного оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и в очередной раз потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел. За этими требованиями последовали напряженность и беспорядки, в конце концов министр покинул парламент. Именно во время беспорядков депутат Тина Бокучава попыталась подойти к трибуне парламента, с которой должен был выступить министр внутренних дел Вахтан Гомелаури. Член правящей партии Шалва Папуашвили схватил депутата от «Единого национального движения» Тинатин Бокучава за талию и силой оттащил ее в сторону.



Другой депутат ЕНД Нона Мамулашвили была вынуждена покинуть место в зале заседаний. Держа в руках плакат с портретом Лексо Лашакарава она попыталась залезть на стол, но депутат Ираклий Мамулашвили схватил и силой спустил ее вниз. На кадрах видно, как Мамулашвили чуть не упала во время инцидента.



Фотографию Лашкарава также держала в руках депутат Ани Цитлидзе, пока несколько депутатов и представителей службы судебных приставов силой не выставили ее из зала заседаний.



Ответ Шалвы Папуашвили



«Выражаю сожаление перед Тиной», — заявил Шалва Папуашвили, подчеркнув, что с его стороны не было насилия. «Какое насилие? Насилие было то, что страна наблюдала в течение многих лет благодаря Единому национальному движению, и сегодня мы снова увидели это в Парламенте», — добавил он.





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