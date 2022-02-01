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Премьер-министр и глава МИД Нидерландов прибыли в Украину с визитом
01.02.2022 21:59
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра прибыли в Украину с двухдневным визитом, учитывая угрозу военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на посольство Нидерландов в Украине.
"Сегодня (1 февраля) встреча запланирована в офисе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Уже завтра утром запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским”, - отметили там.
Рютте и Хукстра также должны встретиться с представителями посольства Нидерландов в Украине и Совместной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу MH17.
В четверг, 3 февраля, в парламенте Нидерландов состоятся дебаты по поводу ситуации в Украине.
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На днях несколько депутатов парламента Нидерландов высказались за предоставление Украине оборонительного оружия. А также отметили, что премьер-министр Рютте и министр Хукстра во время своего визита в Украину должны выступить с конкретными предложениями по предоставлению поддержки Украине в сдерживании российской агрессии.
Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 февраля, проведёт встречу с Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.
Также планируется подход Зеленского и Рютте к СМИ.
Как сообщалось, в Киев 1 февраля уже прибыли с визитами премьер-министры Польши и Великобритании.
Также на этой неделе ожидается визит в Украину президента Турции.
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