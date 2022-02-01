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Премьер-министр Великобритании находится с официальным визитом в Киеве


01.02.2022   22:09


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Киев.

Запланирована встреча Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Отправляюсь в Киев, где встречусь с президентом Зеленским для переговоров.

Как друг и демократический партнер, Соединенное Королевство продолжит защищать суверенитет Украины от тех, кто стремится его уничтожить», - написал Борис Джонсон в Twitter.

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