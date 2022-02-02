

Верховная Рада благодарит парламент Грузии за поддержку и солидарность с Украиной

02.02.2022 12:00





Председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Украины Александр Мережко поблагодарил парламент Грузии за поддержку и солидарность с Украиной.



Александр Мережко откликнулся на пост в «Твиттере» первого заместителя председателя комитета по внешним связям Грузии Георгия Хелашвили о резолюции в поддержку Украины.



«Большое спасибо за вашу поддержку и солидарность с Украиной», — написал председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Украины.



Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины. В тексте отмечается, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.



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