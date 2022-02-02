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Верховная Рада благодарит парламент Грузии за поддержку и солидарность с Украиной
02.02.2022 12:00
Председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Украины Александр Мережко поблагодарил парламент Грузии за поддержку и солидарность с Украиной.
Александр Мережко откликнулся на пост в «Твиттере» первого заместителя председателя комитета по внешним связям Грузии Георгия Хелашвили о резолюции в поддержку Украины.
«Большое спасибо за вашу поддержку и солидарность с Украиной», — написал председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Украины.
Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины. В тексте отмечается, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.
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