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В МИД Грузии объяснили, почему в Раде не было грузинского флага
02.02.2022 12:28
В МИД Грузии ответили на критику тех представителей оппозиции, которые остались недовольны тем, что в Верховной Раде не оказалось флага Грузии среди флагов тех зарубежных государств, которые украинские депутаты вынесли, чтобы отметить их поддержку Украине.
Пресс-спикер МИД Грузии Мари Нарчемашвили назвала такие обвинения «спекуляцией» и пояснила, что на открытии заседания в Раде были вывешены флаги только тех стран, которые оказали Украине военную поддержку.
Нарчемашвили также сообщила, что посол Грузии в Украине не смог лично присутствовать в Раде, так как находится в режиме изоляции. Однако, по ее словам, на церемонии открытия сессии находился посланник посольства.
«На церемонии открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва, на которую были приглашены представители дипкорпуса, из-за нахождения в режиме изоляции главы миссии Грузии, в украинском парламенте присутствовал посланник посольства Грузии в Украине Леван Цурцумия», — сказала Нарчемашвили.
По ее словам, «посланник воспользовался возможностью быть в украинском законодательном органе и ещё раз выразил поддержку Грузии украинской стороне».
«Что касается перформанса в парламенте Украины, когда на открытии заседания в Раде были вывешены флаги стран, то это были государства, которые оказали военную поддержку Украине. К сожалению, политические спекуляции в грузинском политическом спектре на эту тему продолжаются.
Подчеркиваем, что вопрос поддержки в той форме, в какой её пытаются выразить оппоненты, не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений с нашим другом Украиной.
Более того, грузинское правительство имеет постоянный, ежедневный контакт с украинскими друзьями, о чем свидетельствуют телефонные звонки, совершенные и планируемые визиты как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, в том числе в формате «Ассоциированного трио», участие Грузии на высоком уровне в «Крымской платформе», коммуникация посольства Грузии в Киеве и неоднократно открыто выраженная поддержка со стороны Грузии в отношении Украины», — заявила пресс-спикер МИД Грузии.
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