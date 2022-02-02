

El País опубликовала текст ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

02.02.2022 13:36





Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности. Речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.



В ответе со стороны США сказано, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также начать диалог по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, США готовы:



- Обсудить с Россией меры укрепления доверия при проведении учений в Европе;

- Воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

- Начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;

- Продолжить работу в рамках Совета Россия — НАТО;

- Продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;

- Дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;

- Включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями;

- Рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.



«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам [разоружения и двустороннего доверия] может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — сказано в ответах со стороны США (цитата по Huffingtonpost).



Американцы также отметили, что именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран, и «бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности». Кроме того, Вашингтон предупредил, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам со стороны США и их союзников.





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